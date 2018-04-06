Новые автомобильные трассы появятся в Новой Москве к 2023 году 

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Строительство новых автомобильных дорог запланировали на территории Новой Москвы. Дорожное полотно планируют положат к 2023 году. Информацию об этом 6 апреля сообщили на официальном сайте Агенства городских новостей «Москва».
— В настоящее время на территории Троицкого и Новомосковского административных округов строится около 120 километров дорог и проектируется еще около 100 километров, — сказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, улучшение дорожной сети на территории ТиНАО проводят по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.