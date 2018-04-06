Синоптики рассказали, когда снег в Москве растает полностью

Снег в столице тает со скоростью три-пять сантиметров в сутки.

Снег на московских улицах полностью растает к середине следующей недели.

На базовой метеостанции на ВДНХ высота снежного покрова составляет 12 сантиметров, он тает со скоростью три-пять сантиметров в сутки. По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяна Поздняковой, снег исчезнет с улиц столицы в сроки, близкие к климатическим.

РИА Новости. — У нас средняя дата схода снежного покрова — 10-12 апреля, к этим числам как раз снега в Москве уже не останется, — цитирует Татьяну Позднякову

Она добавила, что не исключает, что снег в городе может растаять уже в начале следующей недели.

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