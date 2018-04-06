На Пасху в Костроме перекроют часть дорог вблизи храмов

Костроме на время проведения пасхальной службы ограничат движение транспорта в районе городских храмов, сообщает городская администрация.

Эти меры приняли, чтобы обеспечить безопасность прихожан. С 20:00 7 апреля до 04:00 8 апреля ограничат движение всех видов транспорта на следующих улицах:

— переулок Мельничный (от дома 3 до улицы Лесной);

— улица Просвещения (от дома 1 до дома 16);

— улица Симановского (от улицы Комсомольской до улицы Пятницкой);

— переулок Воскресенский (от дома 5 до улицы Осыпной);

— улица Осыпная (от переулка Воскресенского до улицы Нижняя Дебря);

— проезд от Красных рядов до Табачных рядов.