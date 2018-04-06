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На Пасху в Костроме перекроют часть дорог вблизи храмов
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На Пасху в Костроме перекроют часть дорог вблизи храмов 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костроме на время проведения пасхальной службы ограничат движение транспорта в районе городских храмов, сообщает городская администрация.
Эти меры приняли, чтобы обеспечить безопасность прихожан. С 20:00 7 апреля до 04:00 8 апреля ограничат движение всех видов транспорта на следующих улицах:
— переулок Мельничный (от дома 3 до улицы Лесной);
— улица Просвещения (от дома 1 до дома 16);
— улица Симановского (от улицы Комсомольской до улицы Пятницкой);
— переулок Воскресенский (от дома 5 до улицы Осыпной);
— улица Осыпная (от переулка Воскресенского до улицы Нижняя Дебря);
— проезд от Красных рядов до Табачных рядов.
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