Ещё
Экологи заметили ондатру у пруда в парке «Измайлово»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экологи заметили ондатру у пруда в парке «Измайлово» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» заметили ондатру у пруда в природно-историческом парке «Измайлово». Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.
«Ондатра не относится к редким или краснокнижным животным Москвы, но, тем не менее, обнаружить ондатру на берегу — большая удача, поскольку это осторожный зверь, избегающий встреч с человеком. Зверек замечен принимающим солнечные ванны возле Красного пруда в природно-историческом парке «Измайлово». Видимо, по солнцу за долгую снежную зиму соскучились не только люди, но и лесные обитатели», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что на природных территориях Восточного округа проживает несколько семейных групп ондатр. Следы лап встречаются у водоемов природно-исторических парков «Косинский» и «Измайлово»
«Именно водоем, а лучше система соединенных между собой водоемов с богатой растительностью, необходимы для комфортных условий проживания ондатр. Без особой необходимости удаляться от воды ондатры не любят. Однако следы их лап изредка можно встретить даже на лесных и полевых дорогах. Как правило, это свидетельствует о расселении взрослых ондатр», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Москомэкспертиза: Общая сметная стоимость объектов горзаказа снижена почти на 30 млрд руб. с начала года Восточный вестибюль станции «Фили» будет закрыт 7-8 апреля Московский планетарий подготовил к 12 апреля карту с «космическими» местами в столице
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов110
На Украине угрожают взорвать Крымский мост440
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах44
Малышева оправдалась за скандал с собаками631
В РФ нашли секретную программу «Новичок»91
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение