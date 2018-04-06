Экологи заметили ондатру у пруда в парке «Измайлово»

Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» заметили ондатру у пруда в природно-историческом парке «Измайлово». Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.

«Ондатра не относится к редким или краснокнижным животным Москвы, но, тем не менее, обнаружить ондатру на берегу — большая удача, поскольку это осторожный зверь, избегающий встреч с человеком. Зверек замечен принимающим солнечные ванны возле Красного пруда в природно-историческом парке «Измайлово». Видимо, по солнцу за долгую снежную зиму соскучились не только люди, но и лесные обитатели», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на природных территориях Восточного округа проживает несколько семейных групп ондатр. Следы лап встречаются у водоемов природно-исторических парков «Косинский» и «Измайлово»