Экологи заметили ондатру у пруда в парке «Измайлово» 

Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» заметили ондатру у пруда в природно-историческом парке «Измайлово». Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.
«Ондатра не относится к редким или краснокнижным животным Москвы, но, тем не менее, обнаружить ондатру на берегу — большая удача, поскольку это осторожный зверь, избегающий встреч с человеком. Зверек замечен принимающим солнечные ванны возле Красного пруда в природно-историческом парке «Измайлово». Видимо, по солнцу за долгую снежную зиму соскучились не только люди, но и лесные обитатели», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что на природных территориях Восточного округа проживает несколько семейных групп ондатр. Следы лап встречаются у водоемов природно-исторических парков «Косинский» и «Измайлово»
«Именно водоем, а лучше система соединенных между собой водоемов с богатой растительностью, необходимы для комфортных условий проживания ондатр. Без особой необходимости удаляться от воды ондатры не любят. Однако следы их лап изредка можно встретить даже на лесных и полевых дорогах. Как правило, это свидетельствует о расселении взрослых ондатр», — добавили в пресс-службе.