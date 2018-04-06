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В стартовый дом по реновации в Измайлово переехали уже около 30% жильцов
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В стартовый дом по реновации в Измайлово переехали уже около 30% жильцов 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
5-я Парковая в районе Северное Измайлово. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрея Валуя.
«В среднем процесс переезда занимает примерно полгода. На ул. 5-я Парковая, например, начался процесс в феврале, сейчас у нас 91 процент согласились и 30 процентов переехали», — замглавы ведомства.
Напомним, заселение первого дома, построенного для программы реновации на ул. 5-я Парковая, начался в феврале 2018 года.
Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в столице введут в эксплуатацию еще 32 дома по программе реновации.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В стартовый дом по реновации в Измайлово переехали уже около 30% жильцов появились сначала на Москва Меняется.
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