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Заселение четырех домов по программе реновации на западе Москвы начнется 7 апреля
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Заселение четырех домов по программе реновации на западе Москвы начнется 7 апреля 

Rambler News Service 48 минут назад
Заселение четырех домов в Западном административном округе Москвы в рамках программы реновации начнется 7 апреля, сообщил журналистам замруковолителя департамента градостроительной политики правительства Москвы Андрей Валуй.
"Заселение четырех домов начнется завтра, 7 апреля. Всего будет пять домов. Пятый находится в ВАО. Могу сказать, что более 55% жителей подписали согласие на переезд. Более 10% выразили желание купить дополнительные площади", — сказал Валуй.
По его словам, в четырех новых домах расположены 697 квартир:"Рассчитываем, что заселение продлится около шести месяцев. Завтра начинается выдача жилых ордеров".
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