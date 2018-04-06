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В Подмосковье запустят бесплатные автобусы к кладбищам
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В Подмосковье запустят бесплатные автобусы к кладбищам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Жители столичного региона смогут доехать до кладбища в дни пасхальных праздников на бесплатном автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, передает РИАМО.
«Дорожными службами Подмосковья будет обеспечен комфортный подъезд к 346 кладбищам (…) В период пасхальных праздников будет запущено 11 маршрутов с бесплатным проездом», — сказал министр ведомства Игорь Тресков.
Специальные автобусы появятся в Серебряных Прудах, Подольске, Домодедове, Одинцове, Королеве и Клину. Изменятся также и регулярные маршруты. В Павловском Посаде, Волоколамске и Люберцах количество рейсов некоторых городских автобусов увеличат.
По словам Трескова, в данный момент в регионе выполняется очистка проезжей части дорог, барьерных ограждений, тротуаров и посадочных площадок, уборка мусора в полосах отвода, ямочный ремонт, ремонт и покраска остановочных павильонов.
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