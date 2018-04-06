В Подмосковье запустят бесплатные автобусы к кладбищам

Жители столичного региона смогут доехать до кладбища в дни пасхальных праздников на бесплатном автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, передает РИАМО.

«Дорожными службами Подмосковья будет обеспечен комфортный подъезд к 346 кладбищам (…) В период пасхальных праздников будет запущено 11 маршрутов с бесплатным проездом», — сказал министр ведомства Игорь Тресков

Специальные автобусы появятся в Серебряных Прудах, Подольске , Домодедове, Одинцове, Королеве и Клину. Изменятся также и регулярные маршруты. В Павловском Посаде, Волоколамске Люберцах количество рейсов некоторых городских автобусов увеличат.

По словам Трескова, в данный момент в регионе выполняется очистка проезжей части дорог, барьерных ограждений, тротуаров и посадочных площадок, уборка мусора в полосах отвода, ямочный ремонт, ремонт и покраска остановочных павильонов.