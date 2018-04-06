Около 30% жильцов переехали в стартовый многоквартирный дом на ул. 5-я Парковая по программе реновации 

В стартовый многоквартирный дом, расположенный на ул. 5-я Парковая д. 62Б (ВАО, Северное Измайлово) по программе реновации переехали уже 30% жильцов. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.
«В среднем процесс переезда занимает примерно полгода. На ул. 5-я Парковая, например, начался процесс в феврале, сейчас у нас 91% согласились и 30% переехали», — сказал А. Валуй.
Заселение первого дома, построенного для программы реновации на ул. 5-я Парковая, начался в феврале 2018 г.
Как ранее сообщал Агентствву «Москва» глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, до конца текущего года в рамках программы реновации планируется начать строительство 34 домов на 7 тыс. 54 квартиры, а также запроектировать еще 130. Помимо этого, до конца года власти планируют снести первые 10 пятиэтажек, попавших в программу.