Около 30% жильцов переехали в стартовый многоквартирный дом на ул. 5-я Парковая по программе реновации

В стартовый многоквартирный дом, расположенный на ул. 5-я Парковая д. 62Б (ВАО, Северное Измайлово) по программе реновации переехали уже 30% жильцов. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

«В среднем процесс переезда занимает примерно полгода. На ул. 5-я Парковая, например, начался процесс в феврале, сейчас у нас 91% согласились и 30% переехали», — сказал А. Валуй.

Заселение первого дома, построенного для программы реновации на ул. 5-я Парковая, начался в феврале 2018 г.