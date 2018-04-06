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Ремонт Невского проспекта начнется 13 апреля
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Ремонт Невского проспекта начнется 13 апреля 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Невский проспект в Петербурге начнут ремонтировать в следующую пятницу, 13 апреля, передает пресс-служба ГАТИ. Работы продлятся в течение месяца.
Из-за замены асфальта участки Невского проспекта будут поэтапно перекрывать.
С 13 по 16 апреля для водителей будет недоступен участок Невского от Дворцовой набережной до Малой Морской улицы. С 20 по 23 апреля нельзя будет проехать от Дворцовой набережной до канала Грибоедова.
С 28 апреля по 1 мая будет закрыт участок от Адмиралтейского проезда до Садовой улицы, а со 2 по 5 мая — от канала Грибоедова до Литейного проспекта.
С 6 по 9 мая работы будут вестись от Садовой улицы до площади Восстания. Наконец, с 10 по 13 мая пройдет заключительный этап работ — на участке от Литейного проспекта до площади Восстания.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты по центру города.
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