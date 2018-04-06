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На Курском направлении МЖД восстановлено движение электричек
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На Курском направлении МЖД восстановлено движение электричек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: За Калужской заставой
На Курском направлении московской железной дороги восстановили движение пригородных электричек по всем путям после падения напряжения в контактной сети.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе МЖД, сейчас железнодорожники работают над восстановлением расписания.
По данным Центральной пригородной пассажирской компании, опаздывают или отменены более 10 электричек, в том числе следующие на Рижское направление.
Пассажиров просят следить за объявлениями на станциях, а также сверяться с приложениями, где отображаются задержки онлайн.
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