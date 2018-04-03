Порывы ветра в Москве усилились до 13 метров в секунду

Днем во вторник столице зафиксировали сильные порывы ветра до 13 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха 3-4 градуса, на территории новой Москвы местами слабые осадки, температура воздуха 3-4 градуса. Местами порывы западного ветра до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Днем во вторник в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабые осадки преимущественно в виде дождя. Температура в других округах города составляет плюс 3-5 градусов.