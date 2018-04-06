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В Москве на Пасху более семи тысяч полицейских будут следить за порядком
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В Москве на Пасху более семи тысяч полицейских будут следить за порядком 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействуют в Москве для обеспечения безопасности на площадках пасхальных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Для обеспечения безопасности и общественного порядка в период проведения пасхальных мероприятий на территории города Москвы планируется задействовать наряд численностью свыше 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.
В департаменте отметили, что площадки праздничных мероприятий будут заблаговременно обследованы. На время пасхальных праздников в городе с целью обеспечения безопасности граждан и общественного порядка предусмотрена установка контрольно-пропускных пунктов с использованием арочных и ручных металлодетекторов.
К празднику Пасхи в Москве для жителей и гостей столицы подготовили обширную программу. Так, с 7 по 15 апреля на 38 городских площадках пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Посетители смогут не только приобрести пасхальные угощения и сувениры, у гостей фестиваля также будет возможность поучаствовать в разнообразных мастер-классах и благотворительных проектах. Кроме того, культурно-развлекательная программа подготовлена в 16 столичных парках — для посетителей на 8 апреля там подготовили выступления церковных хоров, звонницу, мастер-классы по росписи пасхальных яиц и кулинарные шоу.
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