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Планетарий подготовил карту с «космическими» местами
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Московский планетарий подготовил к 12 апреля карту с «космическими» местами в столице 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский планетарий подготовил к 12 апреля карту с «космическими» местами в столице. Об этом сообщает пресс-служба планетария.
«Московский планетарий и «Яндекс. Карты» ко Дню космонавтики подготовили новый проект, который познакомит жителей и гостей столицы с самыми космическими местами города. Всего в подборке 12 мест, в которых можно узнать что-то новое о космосе и полете первого в мире космонавта. Что и где стоит посмотреть, и на что обратить внимание — пользователи узнают из приложения Яндекс. Карты. В список памятных мест вошли как популярные объекты — Московский планетарий, Музей космонавтики, «Буран» на ВДНХ, так и не менее интересные — станция «Марс-Тефо», памятник Лайке, квартира С. Королева в Останкино», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что подборка объектов будет доступна в «Яндекс. Картах» с 9 апреля.
«Идея создать космическую навигацию по городу возникла у сотрудников Московского планетария давно, а команда «Яндекса» помогла нам ее реализовать. Нам очень важно находиться в постоянном диалоге с аудиторией, привлечь ее в музеи, обратить внимание людей на достижения России в области освоения космоса, заинтересовать наукой. Очень досадно, когда школьники не знают имени первого космонавта, а взрослые не могут назвать количество планет Солнечной системы. Мы надеемся, что наш проект поможет горожанам расширить свои знания о космосе и астрономии и увлечет их в культурную жизнь столицы», — рассказала директор по маркетингу и рекламе Московского планетария Юлия Ким.
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