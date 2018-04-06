Планетарий подготовил карту с «космическими» местами

Московский планетарий подготовил к 12 апреля карту с «космическими» местами в столице

Московский планетарий подготовил к 12 апреля карту с «космическими» местами в столице. Об этом сообщает пресс-служба планетария.

«Московский планетарий и «Яндекс. Карты» ко Дню космонавтики подготовили новый проект, который познакомит жителей и гостей столицы с самыми космическими местами города. Всего в подборке 12 мест, в которых можно узнать что-то новое о космосе и полете первого в мире космонавта. Что и где стоит посмотреть, и на что обратить внимание — пользователи узнают из приложения Яндекс. Карты. В список памятных мест вошли как популярные объекты — Московский планетарий, Музей космонавтики, «Буран» на ВДНХ, так и не менее интересные — станция «Марс-Тефо», памятник Лайке, квартира С. Королева в Останкино», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что подборка объектов будет доступна в «Яндекс. Картах» с 9 апреля.