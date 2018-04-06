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МЖД: Строительство новых платформ «Чухлинка» и «Новогиреево» не влияет на график движения электричек
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МЖД: Строительство новых платформ «Чухлинка» и «Новогиреево» не влияет на график движения электричек 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
«Холдинг «РЖД» в рамках инвестиционной программы продолжает развитие Горьковского направления Московской железной дороги, предусматривающее строительство четвертого дополнительного главного пути между Москвой и станцией «Железнодорожная» и сопутствующей инфраструктуры. Так, на остановочных пунктах «Чухлинка» и «Новогиреево» начался очередной этап возведения новых пассажирских платформ. Для этого железнодорожники разработали специальные технологические «окна» на определенный период, во время которых проходят работы, не отражаясь на графике движения пригородных поездов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время на ряде участков Горьковского направления МЖД развернуты масштабные работы по модернизации инфраструктуры: строительство «двухэтажной» железной дороги в сторону Балашихи протяженностью 1,7 км, укладка дополнительных главных путей между Москвой и станциями «Кусково» и «Железнодорожная», сооружение новых пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей, внедрение современной системы регулировки движения поездов в автоматическом режиме.
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