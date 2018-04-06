МЖД: Строительство новых платформ «Чухлинка» и «Новогиреево» не влияет на график движения электричек

Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

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