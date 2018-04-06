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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 7 апреля из-за сильного ветра
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 7 апреля из-за сильного ветра 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра объявлен в столичном регионе на 7 апреля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/c, местами порывы 13-18 м/c. Днем ожидается плюс 6-8 градусов в столице, по региону — плюс 4-9 градусов. Ночью сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/c, местами порывы 13-18 м/c. Ночью в Москве 0-плюс 2, по области — минус 2 — плюс 3 градуса.
Ранее МЧС предупредило об усилении ветра, порывы которого будут достигать 18 м/с, в столичном регионе 7 апреля.
Агентство «Москва»: последние новости
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