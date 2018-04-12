Забывчивых пассажиров метро будут штрафовать 

В Петербурге вводится новая система штрафов для пассажиров метро. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Законодательного собрания города.
Согласно тексту документа, забывчивым пассажирам теперь придется платить за свою рассеянность. Оставленный в метро предмет обойдется в сумму от 1 до 5 тысяч рублей. С попрошаек и гадалок потребуют от 4 до 5 тысяч, а нелегальные торговцы будут платить штраф в размере от 3 до 20 тысяч рублей.
Вышеперечисленные пункты будут внесены в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».