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Забывчивых пассажиров метро будут штрафовать
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Забывчивых пассажиров метро будут штрафовать 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге вводится новая система штрафов для пассажиров метро. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Законодательного собрания города.
Согласно тексту документа, забывчивым пассажирам теперь придется платить за свою рассеянность. Оставленный в метро предмет обойдется в сумму от 1 до 5 тысяч рублей. С попрошаек и гадалок потребуют от 4 до 5 тысяч, а нелегальные торговцы будут платить штраф в размере от 3 до 20 тысяч рублей.
Вышеперечисленные пункты будут внесены в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
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