Забывчивых пассажиров метро будут штрафовать

Петербурге вводится новая система штрафов для пассажиров метро. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Законодательного собрания города.

Согласно тексту документа, забывчивым пассажирам теперь придется платить за свою рассеянность. Оставленный в метро предмет обойдется в сумму от 1 до 5 тысяч рублей. С попрошаек и гадалок потребуют от 4 до 5 тысяч, а нелегальные торговцы будут платить штраф в размере от 3 до 20 тысяч рублей.

Вышеперечисленные пункты будут внесены в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».