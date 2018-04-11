В Петербурге новая станция метро готова к первому поезду

Санкт-Петербурге станцию «Беговая» подключили к электроснабжению по постоянной схеме, сообщает «Метрострой».

10 апреля на станцию «Беговая» подано напряжение по постоянной схеме электроснабжения. Подключения прошло штатно, без замечаний со стороны заказчика — КРТИ и Петербургского метрополитена.

Напомним, 3-его апреля, подключили и новую станцию «Новокрестовская». Теперь на этих объекта идут пусконаладочные работы. Как то: испытания подъемного оборудования (эскалаторы, траволаторы), проверка работ электросетей, подстанций и т.п.

Городская подземка приступила к подготовке подачи напряжения на контактный рельс. Специалисты готовятся к комплексному опробованию оборудования и устройств. В том числе поездке пробного электропоезда и обкатки участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Беговая».