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В Петербурге новая станция метро готова к первому поезду
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В Петербурге новая станция метро готова к первому поезду 

АиФ Санкт-Петербург 55 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге станцию «Беговая» подключили к электроснабжению по постоянной схеме, сообщает «Метрострой».
10 апреля на станцию «Беговая» подано напряжение по постоянной схеме электроснабжения. Подключения прошло штатно, без замечаний со стороны заказчика — КРТИ и Петербургского метрополитена.
Напомним, 3-его апреля, подключили и новую станцию «Новокрестовская». Теперь на этих объекта идут пусконаладочные работы. Как то: испытания подъемного оборудования (эскалаторы, траволаторы), проверка работ электросетей, подстанций и т.п.
Городская подземка приступила к подготовке подачи напряжения на контактный рельс. Специалисты готовятся к комплексному опробованию оборудования и устройств. В том числе поездке пробного электропоезда и обкатки участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Беговая».
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