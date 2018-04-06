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Правый перегонный тоннель до станции метро «Косино» построен
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Правый перегонный тоннель до станции метро «Косино» построен 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил о завершении работ по строительству правого перегонного тоннеля розовой ветки подземки до станции «Косино».
Во время строительства тоннеля под действующими путями Таганско-Краснопресненской линии, три станции этой ветки были закрыты. Под фиолетовой линией проложено более пятидесяти метров тоннеля. Работы там проводились в водонасыщенных грунтах.
На станции «Косино» шестиметровый проходческий щит «Светлана» будет демонтирован. Об этом также рассказал глава Стройкомплекса столицы. Теперь машина приступит к строительству соединительной линии между Таганско-Краснопресненской и Кожуховской ветками. Ее длина составит почти двести метров
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