Правый перегонный тоннель до станции метро «Косино» построен

Во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил о завершении работ по строительству правого перегонного тоннеля розовой ветки подземки до станции «Косино».

Во время строительства тоннеля под действующими путями Таганско-Краснопресненской линии, три станции этой ветки были закрыты. Под фиолетовой линией проложено более пятидесяти метров тоннеля. Работы там проводились в водонасыщенных грунтах.

На станции «Косино» шестиметровый проходческий щит «Светлана» будет демонтирован. Об этом также рассказал глава Стройкомплекса столицы. Теперь машина приступит к строительству соединительной линии между Таганско-Краснопресненской и Кожуховской ветками. Ее длина составит почти двести метров