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Фонтан на Тверской площади запустили в тестовом режиме
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Фонтан на Тверской площади запустили в тестовом режиме 

Москва24 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Перед этим рабочие почистили все механизмы, заменили светильники и проверили устройство на прочность. В результате никаких неисправностей не обнаружили.
Сезон фонтанов планируют открыть в столице в конце апреля. Одновременно в городе запустят около 70 столичных фонтанов. Также после реставрации заработает 16-метровый "Золотой колос" на ВДНХ.
Точная дата открытия сезона будет зависеть от погоды. Например, в 2017 году фонтаны работали с 29 апреля по 3 октября.
В понедельник, 26 марта, начался демонтаж воздухоопорного купола свето-динамического фонтана в Царицыно. Предстоит выполнить целый комплекс мероприятий, включая монтаж электроники, насосов и покраску. В третей декаде апреля фонтан будет готов к запуску.
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