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Высота сугробов уменьшилась за сутки на 5 см
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Высота сугробов в Москве уменьшилась за сутки на 5 см 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
По данным метеостанции ВДНХ на утро пятницы высота снега в Москве составляет 12 см, сообщает портал «Метеоновости».
«По последним данным наблюдений на станции ВДНХ, утром 6 апреля высота снежного покрова — 12 см, в Тушино и на станции ТСХА — 5 см, на станции Балчуг — 14 см. А на станции МГУ еще 19 см», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на ВДНХ к утру 5 апреля высота снега уменьшилась на 3 см и составила 17 см. «За прошедшие сутки с 11 до 9 см уменьшился снежный покров в Тушино. На станции МГУ снег просел еще на 1 см, с 24 до 23 см. На ТСХА снега стало заметно меньше, 7 см, против вчерашних 15 см. На Балчуге 4 апреля было 21 см, а сегодня 16 см», — добавили синоптики.
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