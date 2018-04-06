Жителей столицы предупредили о сильном порывистом ветре

В предстоящую субботу, 7 апреля, в столице будет по-весеннему тепло, но ветрено. Как отмечает РИА Новости , ссылаясь на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову , завтра порывы ветра в мегаполисе местами могут достигать 17 м/с.

Как напоминает RT, ранее в Гидрометцентре сообщили, что сегодня в некоторых районах российской столицы воздух может прогреться до +15 °С.

Кроме того, синоптики подчёркивают, что, благодаря установившейся в столичном регионе теплой погоде, снег в столице тает достаточно интенсивно. С начала недели сугробы в Москве уменьшились втрое.