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Жителей столицы предупредили о сильном порывистом ветре
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Жителей столицы предупредили о сильном порывистом ветре 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В предстоящую субботу, 7 апреля, в столице будет по-весеннему тепло, но ветрено. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову, завтра порывы ветра в мегаполисе местами могут достигать 17 м/с.
Как напоминает RT, ранее в Гидрометцентре сообщили, что сегодня в некоторых районах российской столицы воздух может прогреться до +15 °С.
Кроме того, синоптики подчёркивают, что, благодаря установившейся в столичном регионе теплой погоде, снег в столице тает достаточно интенсивно. С начала недели сугробы в Москве уменьшились втрое.
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