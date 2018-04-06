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Перевозки пассажиров дневными экспрессами выросли в I квартале на четверть
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Перевозки пассажиров дневными экспрессами выросли в I квартале на четверть 

Rambler News Service 37 минут назад
Перевозки пассажиров дневными экспрессами «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД) в январе–марте 2018 года составили 3,2 млн человек, что на 26,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, в марте дневными поездами перевезено свыше 1,1 млн человек, что на 30,7% больше, чем годом ранее, сообщили в РЖД.
Доля дневных поездов от общего объема перевозок ФПК в дальнем следовании по итогам I квартала 2018 года составила 16,4%, а в марте — 16,8%.
Дневные экспрессы — это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из вагонов с местами для сидения: электропоезда «Ласточка», составы из новых одноэтажных и двухэтажных вагонов, скоростные поезда «Стриж».
География и маршрутная сеть «дневных поездов» сегодня включает такие направления, как Москва — Ярославль, Москва — Белгород, Москва — Смоленск, Москва — Курск, Москва — Брянск, Москва — Саранск, Краснодар — Адлер, Уфа — Самара — Саратов и другие.
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