Перевозки пассажиров дневными экспрессами выросли в I квартале на четверть

Перевозки пассажиров дневными экспрессами « Федеральной пассажирской компании » (ФПК, дочерняя компания РЖД ) в январе–марте 2018 года составили 3,2 млн человек, что на 26,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, в марте дневными поездами перевезено свыше 1,1 млн человек, что на 30,7% больше, чем годом ранее, сообщили в РЖД.

Доля дневных поездов от общего объема перевозок ФПК в дальнем следовании по итогам I квартала 2018 года составила 16,4%, а в марте — 16,8%.

Дневные экспрессы — это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из вагонов с местами для сидения: электропоезда «Ласточка», составы из новых одноэтажных и двухэтажных вагонов, скоростные поезда «Стриж».