«Желтая» ветка метро Москвы от «Раменок» до «Рассказовки» готова на 90%

Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» готов на 90%, на станциях ведется отделка, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Этот участок (от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» — ред.) находится в высокой степени готовности. В целом радиус готов на 90%, однако мы уже начали передавать эксплуатирующим службам метрополитена станции», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, постепенно передаются станции «Рассказовка», «Озерная» и «Новопеределкино». На многих станция уже ведется архитектурная отделка, облицовка декоративными панелями, завершается монтаж инженерных систем и коммуникаций.

Глава Стройкомплекса напомнил, что этот участок «желтой» линии метро включает в себя семь станций, его протяженность составляет около 14,2 километра. Запуск движения по участку от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» позволит почти 600 тысячам москвичей сократить время на поездку в центр города до 45 минут.

«Кроме того, за счет использования жителями подземного транспорта будет существенно снижена нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе, что несет не только экономию времени для местных жителей, но и улучшает экологическую ситуацию в близлежащих районах», — добавил Хуснуллин.

Ранее заммэра сообщал, что запустить пассажирское движение на участке Калининско-Солнцевской линии метров от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» планируется летом 2018 года.