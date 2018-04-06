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«Зайчики» в «Солнцево» и терем в «Новопеределкино»: новые станции метро
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«Зайчики» в «Солнцево» и терем в «Новопеределкино»: новые станции метро 

Мир24 24 минуты назад
Московский метрополитен планирует этим летом открыть участок Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки». На этом отрезке длиной 14,2 километра расположатся семь станций. Подробнее о каждой из них рассказал портал m24.ru.
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