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Завершается строительство станции метро «Очаково»
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В Москве завершается строительство станции метро «Очаково» 

ТВ Центр 2 часа назад
В Москве подходит к концу строительство станции метро "Очаково". Её ждут тысячи человек, ведь она соединит сразу два района на западе столицы. Сейчас новую станцию оформляют в весьма необычном стиле. Во всяком случае, проехать мимо такой красоты будет трудновато.
Чистовая отделка и облицовка стен, потолка и платформ завершена. На финишной стадии строительства легко угадывается внешний вид новой станции. В ее интерьере дизайнеры решили совместить металлокерамические серые плиты с изображением водной флоры — кувшинок и лилий. Их вдохновили расположенные рядом Очаковские пруды. Кроме этого, сама станция располагается на Озёрной площади. Еще один эффектный дизайнерский ход — необычная подсветка, передает "ТВ Центр".
"Здесь необычное архитектурное освещение с использованием современных технологий, что будет позволять регулировать освещенность при проведении культурно-массовых мероприятий, изменение цвета самой подсветки. Она может быть любого цвета. Это светодиодная подсветка", — рассказал представитель компании-подрядчика Александр Безденежных.
Работа кипит не только под землей, но и на поверхности. Строители благоустраивают территорию у входа в метро. Вскоре здесь разобьют сквер с лавочками и современным освещением. Открытия "Очакова" ждут тысячи человек — жители двух районов Тропарёво-Никулино и Очаково-Матвеевское.
После завершения отделочных работ начнутся испытания и обкатка поездов. Для пассажиров "Очаково" откроют уже летом этого года. Одновременно с ней заработают еще 7 станций нового участка Калининско-Солнцевской линии: "Новопеределкино", "Боровское шоссе", "Солнцево", "Говорово", "Мичуринский проспект", "Раменки" и "Рассказовка".
"Метрополитен начнет принимать станцию "Рассказовка" в эксплуатацию. Она в высокой степени готовности. Мосгосстройнадзор начинает выдавать уже замечания, они работают по устранению замечаний", — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Станция "Рассказовка" будет конечной на желтой линии московского метро. Правда, совсем недолго. Уже к 2020 году эту ветку планируют продлить до аэропорта "Внуково".
Юлия Степина, Александр Ивановский, "ТВ Центр", Москва.
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