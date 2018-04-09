В Москве завершается строительство станции метро «Очаково»

Чистовая отделка и облицовка стен, потолка и платформ завершена. На финишной стадии строительства легко угадывается внешний вид новой станции. В ее интерьере дизайнеры решили совместить металлокерамические серые плиты с изображением водной флоры — кувшинок и лилий. Их вдохновили расположенные рядом Очаковские пруды. Кроме этого, сама станция располагается на Озёрной площади. Еще один эффектный дизайнерский ход — необычная подсветка, передает "ТВ Центр"

"Здесь необычное архитектурное освещение с использованием современных технологий, что будет позволять регулировать освещенность при проведении культурно-массовых мероприятий, изменение цвета самой подсветки. Она может быть любого цвета. Это светодиодная подсветка", — рассказал представитель компании-подрядчика Александр Безденежных

Работа кипит не только под землей, но и на поверхности. Строители благоустраивают территорию у входа в метро. Вскоре здесь разобьют сквер с лавочками и современным освещением. Открытия «Очакова» ждут тысячи человек — жители двух районов Тропарёво-Никулино и Очаково-Матвеевское.

После завершения отделочных работ начнутся испытания и обкатка поездов. Для пассажиров «Очаково» откроют уже летом этого года. Одновременно с ней заработают еще 7 станций нового участка Калининско-Солнцевской линии: «Новопеределкино», «Боровское шоссе», «Солнцево», «Говорово», «Мичуринский проспект», «Раменки» и «Рассказовка».

"Метрополитен начнет принимать станцию «Рассказовка» в эксплуатацию. Она в высокой степени готовности. Мосгосстройнадзор начинает выдавать уже замечания, они работают по устранению замечаний", — отметил заместитель мэра Москвы правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин