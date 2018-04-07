Участок московского метро от «Раменок» до «Рассказовки» готов на 90%

МОСКВА , 7 апреля. / ТАСС /. Готовность строящегося участка Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» составляет 90%, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин

"Вся ветка готова на 90%, готовим станции к приему метрополитеном. Станция «Мичуринский Проспект» готова на 92% — идет отделка станции, благоустройство", — сказал Хуснуллин.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии столичной подземки пройдет от действующей станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На нем разместится семь станций метро — «Мичуринский Проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское Шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино, создаст беспересадочную связь между западными, юго-западными и центральными районами столицы. В 2020 году планируется соединить западную и восточную части Калининско-Солнцевской линии метро.