Ещё
Участок московского метро от «Раменок» до «Рассказовки» готов на 90%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участок московского метро от «Раменок» до «Рассказовки» готов на 90% 

ТАСС 19 часов назад
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Готовность строящегося участка Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» составляет 90%, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"Вся ветка готова на 90%, готовим станции к приему метрополитеном. Станция «Мичуринский Проспект» готова на 92% — идет отделка станции, благоустройство", — сказал Хуснуллин.
Новый участок Калининско-Солнцевской линии столичной подземки пройдет от действующей станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На нем разместится семь станций метро — «Мичуринский Проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское Шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».
Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино, создаст беспересадочную связь между западными, юго-западными и центральными районами столицы. В 2020 году планируется соединить западную и восточную части Калининско-Солнцевской линии метро.
ТАСС: последние новости
Поезда в московском метро прекратили движение от станции "Партизанская" до "Киевской" Власти Москвы обсуждают открытие более 30 велодорожек в 2018 году Сезон велопроката в Москве откроется 25 апреля
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя рассказал о новых фактах в деле Скрипаля227
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре104
Калоев обвинил Нагиева во вранье129
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй442
Экипаж «Норда» заблокирован в украинском пункте пропуска172
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение