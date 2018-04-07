М. Хуснуллин: Строительство участка желтой ветки метро от «Раменок» до «Рассказовки» завершено на 90%

Строительство участка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» завершено на 90%. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Станция «Мичуринский проспект» готова на 92%, идет отделка станции, благоустройство. Люди работают круглосуточно. Вся ветка готова на 90%, мы готовим уже станции к приему метрополитеном», — сказал М. Хуснуллин.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро включает семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».

Ранее М. Хуснуллин сообщал, что участок желтой ветки метро от «Раменок» до «Рассказовки» планируют запустить в начале лета.