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М. Хуснуллин: Строительство участка желтой ветки метро от «Раменок» до «Рассказовки» завершено на 90%
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М. Хуснуллин: Строительство участка желтой ветки метро от «Раменок» до «Рассказовки» завершено на 90% 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Строительство участка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» завершено на 90%. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Станция «Мичуринский проспект» готова на 92%, идет отделка станции, благоустройство. Люди работают круглосуточно. Вся ветка готова на 90%, мы готовим уже станции к приему метрополитеном», — сказал М. Хуснуллин.
Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро включает семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».
Ранее М. Хуснуллин сообщал, что участок желтой ветки метро от «Раменок» до «Рассказовки» планируют запустить в начале лета.
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