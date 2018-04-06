В пятницу в столицу придет «мощное» потепление

Сегодня, 6 апреля, температура воздуха в Москве в пятницу будет выше нормы на 5 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Сегодня в столичном регионе, в теплом секторе циклона, ожидается постепенное натекание облачности. Вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные дожди. Тем не менее, воздух успеет как следует прогреться, а температурный фон окажется даже на 5 градусов выше нормы. Максимальная температура воздуха в столице плюс 13-15, в области — плюс 11-16. Ветер южный 4-9 м/с. Относительная влажность 38 процентов», — следует из сообщения.

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