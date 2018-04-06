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Температура воздуха в Москве в пятницу будет выше нормы на 5 градусов
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Температура воздуха в Москве в пятницу будет выше нормы на 5 градусов 

Агентство «Москва» 6 апреля 2018
Фото: Москва меняется
«Сегодня в столичном регионе, в теплом секторе циклона, ожидается постепенное натекание облачности. Вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные дожди. Тем не менее, воздух успеет как следует прогреться, а температурный фон окажется даже на 5 градусов выше нормы. Максимальная температура воздуха в столице плюс 13-15, в области — плюс 11-16. Ветер южный 4-9 м/с. Относительная влажность 38%», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, атмосферное давление сегодня понизится до 743 мм рт. ст.
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