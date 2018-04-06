На Пасху в Костроме обещают увеличить количество транспорта

8 апреля, в день празднования Пасхи, в Костроме увеличат количество автобусов, чтобы жители могли доехать до кладбищ, сообщает городская администрация.

В усиленном режиме транспорт будет курсировать по городу с 08:00 до 16:00. Подвижной состав увеличится на троллейбусных маршрутах № 2, 7, автобусных маршрутах № 13, 15, 21, 99.

Автобусы № 56 «ВР „Солнечный“ — завод „Красная Маевка“ будет ездить до остановки „Городок“, сюда же будут ездить маршруты № 11 и 51.

К услугам горожан будут и два временных маршрута:

— временный маршрут „площадь Сусанинская — кладбище по улице Ярославской“, автобусы будут следовать по улице Советской — улице Подлипаева — улице Магистральной — улице Евгения Ермакова — улице Стопани — улице Голубкова — улице Беленогова Юрия — улице Заволжской — улице Ярославской;

— временный маршрут „микрорайон Паново — кладбище по улице Ярославской“, автобусы будут следовать по улице Магистральной — улице Заволжской — улице Самоковской — улице Стопани — улице Голубкова — улице Беленогова Юрия — улице Заволжской — улице Ярославской.

До кладбища на улице Магистральной можно будет добраться на автобусе № 10, до кладбища на улице Ярославская — № 21.

Городские кладбища 8 апреля будут открыты с 08:00 до 19:00.

Кроме того, в Пасхальную ночь в отдельные районы города тоже будут ездить автобусы:

— „Богоявленско-Анастасиин собор — микрорайон Давыдовский“ — улица Симановского, улица Пятницкая, улица Советская, Кинешемское шоссе, улица Индустриальная, улица Жилая, микрорайон Давыдовский-2.

— „Богоявленско-Анастасиин собор — микрорайон Якиманиха“ — улица Симановского, улица Пятницкая, улица Князева, проспект Мира, улица Пушкина, микрорайон Якиманиха.

Проезд по этим маршрутам бесплатный, а курсировать автобусы начнут с 03:00.