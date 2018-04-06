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Внимание! У светофоров выходной 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Внимание! У светофоров выходнойИнформация о работе светофорных объектов на 6 апреля 2018 года. Сообщает Департамент транспорта и связи города Нижнего Новгорода.
улица Варварская — улица Октябрьская Проводится техническое обслуживание
улица Ванеева — улица 1 микрорайон Проводится техническое обслуживание
площадь Лядова — улица Большая Покровская Отключение электроснабжения с 9:00 до 16:00  улица Дубравная — улица Озерная Отключение электроснабжения с 13:00 до 16:00  улица Львовская — улица Дружаева Отключение электроснабжения с 9:00 до 12:00  улица Звездинка — улица Студёная Отключение электроснабжения с 13:00 до 14:00
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