Внимание! У светофоров выходной

Внимание! У светофоров выходнойИнформация о работе светофорных объектов на 6 апреля 2018 года. Сообщает Департамент транспорта и связи города Нижнего Новгорода

улица Варварская — улица Октябрьская Проводится техническое обслуживание

улица Ванеева — улица 1 микрорайон Проводится техническое обслуживание

площадь Лядова — улица Большая Покровская Отключение электроснабжения с 9:00 до 16:00 улица Дубравная — улица Озерная Отключение электроснабжения с 13:00 до 16:00 улица Львовская — улица Дружаева Отключение электроснабжения с 9:00 до 12:00 улица Звездинка — улица Студёная Отключение электроснабжения с 13:00 до 14:00