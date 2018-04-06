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Узловая станция Тында сможет формировать длинносоставные поезда
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Узловая станция Тында сможет формировать длинносоставные поезда 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
За последнее время станция Тында кардинально изменилась. Благодаря программе развития Восточного полигона здесь уложены дополнительные пути в парке приема поездов, завершается строительство современной горки средней мощности с автоматизированной системой управления расформированием составов, а также сортировочного парка. В последнем уже уложены семь новых путей, в ближайшее время будут смонтированы еще шесть полезной длиной 1050 м. Эта инфраструктура позволит формировать длинносоставные поезда.
Одновременного в западной горловине станции продолжается строительство развязки на пересечении так называемого большого и малого (линия Тында — Штурм) БАМа. За счет сооружения путепровода, дополнительных путей будет значительно увеличена пропускная способность железнодорожного узла, куда приходят поезда с четырех направлений.
Рост поездопотока по БАМу во многом связан с развитием портовых мощностей в Ванино. Если в 2008 году на припортовой станции было выгружено 6,6 млн т грузов, то в 2017-м — 26,6 млн т.
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