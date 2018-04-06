Ещё
В Москве вестибюль и часть платформы станции «Кутузовская» закроют 9 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве вестибюль и часть платформы станции «Кутузовская» закроют 9 апреля 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Северный вестибюль и платформу по первому пути станции метро «Кутузовская» Филевской линии в Москве закроют 9 апреля в связи с ремонтом, сообщается на сайте мэра города.
"В понедельник, 9 апреля, изменится режим работы станции «Кутузовская» Филевской линии. Для ремонта закроют северный вестибюль и платформу по первому пути — поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.
"Одновременно противоположная часть платформы станции возобновит работу после ремонта", — подчеркивается в сообщении. Как сообщается, поезда, которые следуют по направлению центра, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого. Также сохранится пересадка с поездов метро на «Ласточки» МЦК. Добавляется, что для перехода можно воспользоваться южным вестибюлем «Кутузовской».
РИА Новости: последние новости
В Москве на Пасху изменятся маршруты городского транспорта Москвичи смогут помочь бездомным животным на фестивале "Пасхальный дар" В Москве в ночь на пятницу промоют Ходынский тоннель
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая332
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ80
Россиянам посоветовали отказаться от доллара345
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова78
В Москву придет аномальное потепление9
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение