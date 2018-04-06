Более 250 км дорог планируется построить в ТиНАО к 2023 г.

Более 250 км дорог планируется построить в ТиНАО к 2023 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.

«В настоящее время в ТиНАО строится около 120 км дорог и проектируется еще около 100 км. Всего до конца 2022 г. в ТиНАО будет построено более 250 км дорог», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.

Он уточнил, что это проекты как реконструкции уже существующих крупных магистралей, так и строительство новых небольших дорог, так называемых поперечных связей. Они обеспечивают транспортную доступность небольших населенных пунктов, а также позволяют избегать лишнего перепробега.