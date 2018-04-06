В Ростове до конца года закроют проезд по улице Шаумяна

В Ростове-на-Дону до конца текущего года закроют проезд по одному из участков улицы Шаумяна. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения городской администрации.

Причиной неудобств станет проведение работ по реконструкции здания редакции газеты «Приазовский край». Из-за этого ограничат даже движение пешеходов. В частности, автомобили не смогут проехать на отрезке улицы Шаумяна от переулка Братскогог до дома №3. Пешеходы не смогу пройти по западной стороне переулка Братский между улицей Шаумяна и улицей Большой Садовой, по улице Шаумяна от переулка Братский до дома №3, а также по улице Большая Садовая на участке от переулка Братский до дома №16.

Напомним, что также 14 апреля, 15 сентября, 3 ноября и 22 декабря в центре Ростова на проспекте Кировском будет проходить сельскохозяйственная ярмарка. В связи с этим между улицами Малюгиной и Красноармейской с 7 до 15 часов в эти будет закрыто движение.