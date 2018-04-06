Ещё
Движение по трем участкам дорожной сети Ростова ограничили до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение по трем участкам дорожной сети Ростова ограничили до конца года 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает городской департамент автодорог, до 31декабря 2018 года продлено введенное 27 декабря 2017 года ограничение движения транспорта и пешеходов на участке улицы Шаумяна от дома №3 до переулка Братского, которое ранее предполагалось снять 1 мая.
На это же время ограничили движение пешеходов по западной стороне переулка Братского между улицами Большой Садовой и Шаумяна, а также по Большой Садовой от дома №16 до переулка Братского.
Ограничения связаны с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание редакции газеты „Приазовский край“.
АиФ Ростов: последние новости
Творожную «Царь-Пасху» весом в одну тонну доставят из Ростова в Москву Участок переулка Газетного в Ростове закрыли для транспорта до конца июня Движение транспорта ограничат на одной из улиц Ростова-на-Дону
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками579
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост90
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным279
Поплавская сорвала шоу на НТВ92
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ144
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение