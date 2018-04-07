Фасады более 4,6 тыс. домов помоют в Тверском районе Москвы

Центральные улицы столицы начали приводить в порядок после зимы, в Тверском районе помоют фасады и цоколи более 4,6 тысячи домов, сообщается в Twitter-аккунте комплекса городского хозяйства Москвы.

«Моем фасады — готовим столицу к новому сезону! ГБУ «Жилищник Тверского района» приводит в порядок центральные улицы города после зимы», — говорится в сообщении.

В рамках месячника по благоустройству в Тверском районе Москвы запланирована промывка фасадов и цоколей на 4645 домах.

1 апреля в Москве стартовал месячник по благоустройству. В рамках месячника 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. В ходе уборки города основное внимание уделят внутридворовым территориям, объектам жилого фонда, дорожно-транспортной инфраструктуры. Также работы затронут объекты промышленности, энергетического комплекса (опоры освещения и контактной сети).