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Фасады более 4,6 тыс. домов помоют в Тверском районе Москвы
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Фасады более 4,6 тыс. домов помоют в Тверском районе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Центральные улицы столицы начали приводить в порядок после зимы, в Тверском районе помоют фасады и цоколи более 4,6 тысячи домов, сообщается в Twitter-аккунте комплекса городского хозяйства Москвы.
«Моем фасады — готовим столицу к новому сезону! ГБУ «Жилищник Тверского района» приводит в порядок центральные улицы города после зимы», — говорится в сообщении.
В рамках месячника по благоустройству в Тверском районе Москвы запланирована промывка фасадов и цоколей на 4645 домах.
1 апреля в Москве стартовал месячник по благоустройству. В рамках месячника 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. В ходе уборки города основное внимание уделят внутридворовым территориям, объектам жилого фонда, дорожно-транспортной инфраструктуры. Также работы затронут объекты промышленности, энергетического комплекса (опоры освещения и контактной сети).
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