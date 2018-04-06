Погода: в Ростове на выходных будет еще теплее

В ближайшие дни в Ростове-на-Дону будет тепло и солнечно, осадков не ожидается. Как сообщают синоптики, уже сегодня, 6 апреля, воздух прогреется до +18 градусов по Цельсию, ветер будет слабый и дуть со скоростью около 2 м/с, а влажность воздуха составит 79%.

Завтра, 7 апреля, весенняя погода в донской столице сохранится, примерно с таким же температурным режимом. А вот на Пасху станет на два градуса холоднее — синоптики ожидают +14.. +16 градусов по Цельсию, ветер будет дуть со скоростью 6-9 м/с, осадков также не ожидается. Температура воздуха в ночные часы опустится до +6.