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Погода: в Ростове на выходных будет еще теплее
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Погода: в Ростове на выходных будет еще теплее 

Деловое сообщество 21 минуту назад
В ближайшие дни в Ростове-на-Дону будет тепло и солнечно, осадков не ожидается. Как сообщают синоптики, уже сегодня, 6 апреля, воздух прогреется до +18 градусов по Цельсию, ветер будет слабый и дуть со скоростью около 2 м/с, а влажность воздуха составит 79%.
Завтра, 7 апреля, весенняя погода в донской столице сохранится, примерно с таким же температурным режимом. А вот на Пасху станет на два градуса холоднее — синоптики ожидают +14.. +16 градусов по Цельсию, ветер будет дуть со скоростью 6-9 м/с, осадков также не ожидается. Температура воздуха в ночные часы опустится до +6.
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