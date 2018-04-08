Синоптики предсказали теплую и ветреную погоду на Пасху в столице 

Теплая, но ветреная погода установится в столице во время празднования Пасхи, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает сетевое издание m24.ru.
"Восьмого апреля ночью температура будет колебаться около нулевого значения, а днем — комфортная десятиградусная отметка, примерно от восьми до 13 градусов. Солнечно, без осадков, но ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду", — сказал Вильфанд.
Глава Гидрометцентра отметил, что температура на Пасху перерастет норму на три-четыре градуса. Потепление продолжит набирать обороты в начале следующей недели.