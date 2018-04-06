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В День космонавтики в Парке Горького откроется сезон наблюдений за небесными светилами
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В День космонавтики в Парке Горького откроется сезон наблюдений за небесными светилами 

Авторадио 1 час назад
Фото: Мой район Донской
Как сообщает официальный портал мэра столицы, 12 апреля посетители народной обсерватории Парка Горького смогут попасть на бесплатные экскурсии и лекцию о тайнах космоса. Днем в обсерватории можно будет понаблюдать за Солнцем и Венерой, а вечером — увидеть звезды и галактики. Также на территории Парка Горького в 18:00 начнется квест «В поисках звезд». Командам от двух до восьми человек предстоит выполнить множество заданий, связанных с космосом. Для участия в квесте необходима предварительная регистрация.
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