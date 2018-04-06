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Сезон наблюдений за небесными светилами откроется в обсерватории Парка Горького 12 апреля
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Сезон наблюдений за небесными светилами откроется в обсерватории Парка Горького 12 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
В День космонавтики в Парке Горького стартует сезон наблюдений за небесными светилами. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«В День космонавтики, 12 апреля, в Парке Горького стартует сезон наблюдений за небесными светилами. Народная обсерватория откроет свои двери. В этот день гостей парка ждут четыре астрономические экскурсии. Днем можно будет понаблюдать за Солнцем и Венерой, а вечером — увидеть звезды и галактики. Также в парке организуют квест и лекцию о тайнах космоса. В день открытия сезона все мероприятия будут бесплатными», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе парка, сезон наблюдений традиционно открыт с 12 апреля по 30 сентября. В этот период погода способствует лучшей видимости небесных объектов. В астрономическом павильоне установлены два мощных телескопа: один — для дневных наблюдений с увеличением до 100 крат, другой — для вечерних, с увеличением до 500 крат.
Уточняется, что до конца апреля обсерватория будет открыта для гостей только в выходные дни и в зависимости от погоды — небо должно быть ясным и безоблачным. А с 1 мая по 30 сентября она перейдет на ежедневный график. В течение всего сезона посещение будет платным. Зарегистрироваться на экскурсию и купить билет можно на сайте Парка Горького.
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