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Понаблюдать за звездами и создать модель космолета можно будет в семи парках Москвы
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Понаблюдать за звездами и создать модель космолета можно будет в семи парках Москвы 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Парки в Москве подготовили праздничную программу к Дню космонавтики 12 апреля. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, посетители смогут понаблюдать за звездами через телескоп и создать модель космического корабля.
"Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут в семи парках департамента культуры — «Красная Пресня», «Кузьминки», Измайловском парке, «Фили», парке Победы, Бабушкинском парке и Парке Горького. Все они бесплатны", — говорится в сообщении.
В парке «Красная Пресня» состоятся астрономические наблюдения, а любой желающий сможет сфотографировать планеты и созвездия на специальную астрономическую камеру. Посетителей парка «Кузьминки» научат создавать модель космического корабля и проведут лекцию «Мифы и заблуждения о космосе».
В других парках тоже пройдут познавательные мероприятия, для гостей проведут различные мастер-классы по рисованию, созданию макетов космических аппаратов, а также квесты. Кроме того, в Парке Горького откроют обсерваторию, все желающие смогут посетить астрономические экскурсии.
День космонавтики отмечается 12 апреля, именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые совершил полет в космос.
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