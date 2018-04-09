Понаблюдать за звездами и создать модель космолета можно будет в семи парках Москвы

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Парки в Москве подготовили праздничную программу к Дню космонавтики 12 апреля. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, посетители смогут понаблюдать за звездами через телескоп и создать модель космического корабля.

"Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут в семи парках департамента культуры — «Красная Пресня», «Кузьминки», Измайловском парке, «Фили», парке Победы, Бабушкинском парке и Парке Горького. Все они бесплатны", — говорится в сообщении.

В парке «Красная Пресня» состоятся астрономические наблюдения, а любой желающий сможет сфотографировать планеты и созвездия на специальную астрономическую камеру. Посетителей парка «Кузьминки» научат создавать модель космического корабля и проведут лекцию «Мифы и заблуждения о космосе».

В других парках тоже пройдут познавательные мероприятия, для гостей проведут различные мастер-классы по рисованию, созданию макетов космических аппаратов, а также квесты. Кроме того, в Парке Горького откроют обсерваторию, все желающие смогут посетить астрономические экскурсии.