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На Пасху изменятся маршруты городского транспорта
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В Москве на Пасху изменятся маршруты городского транспорта 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Изменения в работе городского транспорта Москве с 6 по 8 апреля на Пасху планируются в связи с проведением богослужений в соборах, сообщается на сайте мэра города.
"Маршруты общественного транспорта изменятся на Пасху. Это связано с богослужениями в соборах Москвы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь с 7 на 8 апреля некоторые маршруты наземного транспорта будут работать на три с половиной часа дольше.
Шестого апреля автобусы и троллейбусы, проходящие через Елоховскую площадь, с 19.00 до окончания службы в Богоявленском соборе могут следовать с увеличенными интервалами. 7 апреля с 22.30 до конца службы троллейбусы №22 будут курсировать только от 16-й Парковой улицы до Электрозаводского моста.
"Возле храма Христа Спасителя 7 апреля не будет обслуживаться остановка "Метро "Кропоткинская" для автобусов М3 на улице Волхонке в обоих направлениях и для автобуса №255 в Соймоновском проезде", — отмечается в сообщении.
Согласно информации, с 19.00 до конца пасхальной службы автобусы №255 будут следовать от спорткомплекса "Лужники" до станции метро "Кропоткинская", а М3 — от спорткомплекса "Лужники" до станции метро "Кропоткинская", а также от "Семеновской" до "Лубянки".
Полная информация об изменениях в маршрутах наземного транспорта размещена на сайте мэра Москвы.
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