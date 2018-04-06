Пасхальный Крестный ход ограничит движение в центре Петербурга

Движение транспорта в центре Петербурга ограничат из-за Пасхального Крестного хода, сообщает пресс-служба Смольного . Празднование начнется в ночь на воскресенье, 8 апреля.

С 23.00 7 апреля до 01.30 8 апреля будет закрыто движение по Казанской площади, участку Казанской улицы от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина и нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Гороховой улицы.

Водителей просят быть внимательными и планировать свои маршруты с учетом ограничений.

Пасха, или день Воскресения Христова, считается у христиан одним из самых главных праздников.