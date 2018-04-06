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Во Владивостоке в центре города перекроют движение автотранспорта
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Во Владивостоке в центре города перекроют движение автотранспорта 

Primpress 30 минут назад
Фото: Primpress
В воскресенье, 8 апреля, в период времени с 12. 00 до 12.30 на некоторых центральных дорогах Владивостока будет перекрыто движение автотранспорта, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении крестного хода будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках:
Отметим, что на данных участках будет организовано дежурство инспекторов ДПС. А автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД, будет эвакуирован.
Госавтоинспекция города рекомендует жителям и гостям города использовать альтернативные пути объезда по улицам: 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Светланская, Суханова и Уборевича.
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