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Подсветку в поездах МЦД сделают разной утром и вечером
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Подсветку в поездах МЦД сделают разной утром и вечером 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Тон освещения в поездах "Иволга" на Московских центральных диаметрах будет меняться с теплого на холодный в зависимости от времени суток, сообщает m24.ru со ссылкой на коммерческого директора по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Александра Лошманова.
Утром свет в вагоне будет более холодный, что должно настроить на пробуждение, вечером — более мягкий и теплый, рассказал Лошманов. По его словам, аналогичный режим действует в поездах метро "Москва".
Также в "Иволгах" установят дополнительные поручни с утеплителями.
Проект Московских центральных диаметров предусматривает продление действующих железнодорожных веток. Идущие из Подмосковья электрички не будут завершать маршрут в центре Москвы, а продолжат движение дальше, сквозь город.
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