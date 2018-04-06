Подсветку в поездах МЦД сделают разной утром и вечером

Александра Лошманова. Тон освещения в поездах "Иволга" на Московских центральных диаметрах будет меняться с теплого на холодный в зависимости от времени суток, сообщает m24.ru со ссылкой на коммерческого директора по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг"

Утром свет в вагоне будет более холодный, что должно настроить на пробуждение, вечером — более мягкий и теплый, рассказал Лошманов. По его словам, аналогичный режим действует в поездах метро "Москва".

Также в "Иволгах" установят дополнительные поручни с утеплителями.