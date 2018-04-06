Синоптики рассказали, когда с московских улиц исчезнет снег

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Снег на улицах Москвы растает полностью к середине следующей недели, в сроки, близкие к климатическим — 10-12 апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в пятницу.

"На основной станции осталось 12 сантиметров снега. Пока скорость его таяния три-пять сантиметров, поэтому не исключено, что в начале следующей недели снега уже не будет. Таяние снега произойдет в сроки, как раз близкие к климатическим. У нас средняя дата схода снежного покрова — 10-12 апреля, к этим числам как раз снега в Москве уже не останется", — рассказала Позднякова РИА Новости.

Аномальное количество осадков выпало в Москве за минувшую зиму в результате неоднократных и продолжительных снегопадов. Считается, что сильнейшим стал снегопад 3-4 февраля: как говорили тогда синоптики, подобное наблюдается раз в сто лет.