Ещё
Синоптики рассказали, когда с московских улиц исчезнет снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

Синоптики рассказали, когда с московских улиц исчезнет снег 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Снег на улицах Москвы растает полностью к середине следующей недели, в сроки, близкие к климатическим — 10-12 апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в пятницу.
"На основной станции осталось 12 сантиметров снега. Пока скорость его таяния три-пять сантиметров, поэтому не исключено, что в начале следующей недели снега уже не будет. Таяние снега произойдет в сроки, как раз близкие к климатическим. У нас средняя дата схода снежного покрова — 10-12 апреля, к этим числам как раз снега в Москве уже не останется", — рассказала Позднякова РИА Новости.
Аномальное количество осадков выпало в Москве за минувшую зиму в результате неоднократных и продолжительных снегопадов. Считается, что сильнейшим стал снегопад 3-4 февраля: как говорили тогда синоптики, подобное наблюдается раз в сто лет.
РИА Новости: последние новости
В Москве на Пасху изменятся маршруты городского транспорта Москвичи смогут помочь бездомным животным на фестивале "Пасхальный дар" При проверке московского ТЦ "Персей" в марте нарушений не нашли
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ152
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая332
В Москву придет аномальное потепление13
Поплавская сорвала шоу на НТВ57
Россиянам посоветовали отказаться от доллара316
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение