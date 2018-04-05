Синоптики пообещали Москве жаркие дни в начале следующих будней

На территории московского региона на следующей неделе ожидается настоящая, по меркам апреля, жара, передает телеканал «360».

Столбики термометров днем 10 и 11 числа поднимутся до отметки в 20 градусов выше нуля, сообщило РИАМО со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра Анатолия Цыганкова

Синоптики отмечают, что в Москве Подмосковье постепенно растет дневная температура. Существенное потепление будет ощущаться уже в понедельник, 9 апреля.

"Располагаем прогнозом до 11 апреля. В понедельник, 9 апреля она составит от 11 до 16 градусов, во вторник и среду — от 15 до 20 градусов в центре Москвы", — сказал Анатолий Цыганков.

Теплый фронт пройдет по территории региона с юго-западного направления до 11 апреля. Поскольку и в городе, и по области до сих пор лежит снег, вечером и ночью на улице заметно прохладнее.