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Синоптики пообещали Москве жаркие дни в начале следующих будней
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Синоптики пообещали Москве жаркие дни в начале следующих будней 

Газета.Ru 23 минуты назад
На территории московского региона на следующей неделе ожидается настоящая, по меркам апреля, жара, передает телеканал «360».
Столбики термометров днем 10 и 11 числа поднимутся до отметки в 20 градусов выше нуля, сообщило РИАМО со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра Анатолия Цыганкова.
Синоптики отмечают, что в Москве и Подмосковье постепенно растет дневная температура. Существенное потепление будет ощущаться уже в понедельник, 9 апреля.
"Располагаем прогнозом до 11 апреля. В понедельник, 9 апреля она составит от 11 до 16 градусов, во вторник и среду — от 15 до 20 градусов в центре Москвы", — сказал Анатолий Цыганков.
Теплый фронт пройдет по территории региона с юго-западного направления до 11 апреля. Поскольку и в городе, и по области до сих пор лежит снег, вечером и ночью на улице заметно прохладнее.
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