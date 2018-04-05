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Благотворительные акции, спектакли и мастер-классы ждут гостей «Пасхального дара»
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Благотворительные акции, спектакли и мастер-классы ждут гостей «Пасхального дара» 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
7 апреля Москва встретит добрый и светлый фестиваль — «Пасхальный дар» охватит 38 площадок. «ВМ» рассказывает, какая программа ожидает гостей праздника в эти дни.
Весна в Москве — время искренних чувств и добрых поступков. С 7 апреля в городе стартует самый теплый фестиваль — «Пасхальный дар». 38 его площадок расположатся на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов.
Семейное застолье
Посетителей ждут вкуснейшие пасхальные угощения от московских рестораторов и отличный выбор сувениров.
Одна из важнейших традиций праздника Пасхи — семейное застолье. Традиционные угощения — куличи, крашеные пасхальные яйца, творожную пасху можно приготовить дома или отведать на площадках фестиваля. Только куличей представят более 30 видов, в том числе и такие необычные, как «Сибирский» — с кедровым орехом и еловой щепой, или, к примеру, фисташковый кулич с цукатами.
Также на площадках можно будет попробовать самые вкусные и необычные постные и пасхальные блюда: в списке участников гастрономической программы «Пасхального дара» 61 ресторан, и каждый из них приготовил для гостей особенное праздничное меню.
Время выхода
Весна располагает к прогулкам. Серия увлекательных экскурсий ждет москвичей и туристов с 7 по 15 апреля.
Участники прогулок осмотрят красивейшие столичные храмы, узнают множество интересных фактов об их архитектуре, истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними связана. Всего в рамках «Пасхального дара» пройдет 28 экскурсий. Самая первая стартует от станции метро «Римская» завтра в час дня. На прогулке можно увидеть знаменитую часовню «Проща», посетить Спасо-Андроников монастырь, куда приезжал Дмитрий Донской, и узнать тайны Андрея Рублева.
ТОП-5 ПЛОЩАДОК ФЕСТИВАЛЯ
Климентовский переулок
Здесь установят звонницу из бил — русских плоских колоколов, не имеющих аналогов в мире. Гости увидят выступления мастеров и смогут взять урок у профессионала.
Новый Арбат
Большая интерактивная игра для детей пройдет на Новом Арбате. Юные читатели отправятся в путешествие по книжным страницам в компании героев любимых литературных произведений. Приключения ожидают ребят каждый день. Старт — в начале улицы.
Площадка между Манежной площадью и площадью Революции
На время фестиваля «Пасхальный дар» пространство между Манежной площадью и площадью Революции превратится в поле для самого аристократического и элегантного вида спорта — гольфа. В пасхальном гольф-клубе сыграют артисты кино, известные музыканты и другие представители шоу-бизнеса, а также все желающие.
Парк «Фили»
Спектакли по мотивам известных сказок каждый день будут показывать в парке «Фили». Кроме того, гостей ожидают мастер-классы, игровая программа аниматоров-скоморохов, выступления церковного хора и фольклорных ансамблей.
Парк «Кузьминки» Гостей познакомят с разными техниками росписи яиц, они смастерят пасхальное дерево и приготовят традиционные праздничные блюда.
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